Zangeres die band heeft met presentator vorig jaar gaat voor Verenigd Koninkrijk naar songfestival

De BBC zou donderdagochtend in The breakfast show de deelname van Muller bekendmaken, maar via Daily Mail kwam het nieuws woensdagavond al naar buiten. Met haar single I wrote a song, hoopt ze het succes van Sam Ryder vorig jaar te evenaren. Met het nummer Space man behaalde hij afgelopen editie de tweede plek. Het Verenigd Koninkrijk mag het festival organiseren, omdat de veiligheid in Oekraïne niet voldoende te garanderen is. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het songfestival plaatsvindt in het land.



Hoewel Muller voor de meesten een volslagen onbekende zal zijn, heeft ze wel wat bijzondere feiten op haar naam staan. Ze was te zien als voorprogramma van de populaire meidengroep Little Mix in 2019, maar haar grootste wapenfeit was in 2007. Als 10-jarige speelde ze mee in de clip van Grace Kelly van Mika, die inmiddels een slordige 60 miljoen views heeft op YouTube. Mika was vorig jaar een van de presentatoren in Turijn van het muziekspektakel.