Zo klonken Mia en Dion bij eerste repetitie: duo brengt ook ingetogen versie op Songfestival

met videoEen rookmachine, heel veel licht en een intieme knuffel. Dat is wat we nu weten over de act van Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens het Eurovisie Songfestival. Op het TikTok-account Eurovision zijn de eerste beelden vrijgeven van de eerste repetitie van het duo. Daarop is ook te zien dat de twee bij elkaar passende outfits dragen en te horen dat er inderdaad voor een ingetogen versie wordt gegaan.

Mia en Dion zijn beiden in het zwart met zilveren strepen en accenten gehuld. Daarnaast is te zien op foto's van de AvroTros dat de twee in het donker hun act beginnen met rook op de achtergrond. Het duo kijkt elkaar aan tijdens het intiem ogende begin. Het optreden eindigt met een omhelzing van Mia en Dion, terwijl het decor aan de achterkant volledig oplicht.

Het Nederlandse duo mocht maandag voor het eerst repeteren op het podium in Liverpool. ,,Ik had geen idee wat er allemaal gebeurde met de camera’s", reageerde Mia na afloop. ,,Het was heel anders dan thuis. Maar het was geweldig.”

Goede moed

Het tweetal is zondag op het vliegtuig gestapt. Dat deden ze vol goede moed na een roerige periode. ,,We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning”, zei Cooper tegen de aanwezige pers op Schiphol. Het duo kreeg de afgelopen tijd kritiek omdat de eerste twee liveoptredens niet volledig zuiver waren. Daarom zingen de twee Burning Daylight nu anderhalve noot hoger, vertelden ze vrijdag in Khalid & Sophie.

Nicolai en Cooper moeten op 9 mei tegen veertien andere landen strijden om een van de tien finaletickets. De grote finale is op 13 mei. Grote favoriet is Zweden en Loreen stapte voor dat land zondag al het podium op. Op beelden is te zien dat er een alternatieve versie is van het grote LED-scherm dat ze bij de act op het nationale festival ook had.

