125-voudig international Jeroen Kuilman terug bij BZC: ‘Hij was ooit de beste midachter van Nederland’

Bijna 41 is-ie inmiddels al, drie jaar geleden was zijn laatste wedstrijd. Maar met de waterpolocap onder de kin geknoopt, is Jeroen Kuilman in het bad al weer snel de speler die hij ooit was. Fysiek en verbaal duidelijk aanwezig. En dat is nou precies de reden waarom trainer Zeno Reuten van Schuurman/BZC de oud-speler erbij heeft gehaald voor de rest van het seizoen. Deze zaterdagmiddag maakt de Borculoër zijn rentree bij de Achterhoekse eredivisionist in het bekerduel tegen De Zaan. BZC verliest met 8-13.