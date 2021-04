26-jarige Bornenaar speelt beachvolleybal tegen de besten van de wereld op Mexicaans strand

Stefan Boermans pakte afgelopen weekeinde zijn koffers voor een kleine maand Mexico. Echt heel veel hoefde de beachvolleyballer uit Borne niet in te pakken, want hij komt in Cancun terecht in een zo goed als hermetisch afgesloten bubbel. In het populaire toeristenoord zijn maar twee plekken toegankelijk voor Boermans: het spelershotel en het ernaast gelegen strand, waarop de organisatie van de Beach Volleyball World Tour een perceel zand heeft geclaimd voor drie toernooien op het hoogste internationale niveau. „Af en toe mogen we ook het water van de Atlantische Oceaan in. Voor spelers zijn speciale tijdslots geregeld, zodat niemand anders de zee in mag en kan.”