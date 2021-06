340 paarden in actie tijdens Outdoor Wierden

Het vierdaagse evenement wordt gehouden op de terreinen van manage De Vossenbos. Er wordt gestreden in achttien rubrieken, waarvan de strijd om de Grote Prijs van de tweesterrenwedstrijd en die voor de eensterwedstrijd op zondag 6 juni de hoofdnummers zijn. De Grote Prijs van de tweesterrenwedstrijd is de laatste twee keer gewonnen door Willem Greve uit Markelo met respectievelijk Gogo en Carambole. In totaal is voor de vier dagen springsport een prijzengeld van rond de 50.000 euro beschikbaar.

Oud-winnares Military Boekelo-Enschede

Een belangrijk deel van de Nederlandse en regionale top is aanwezig in Wierden. Op de deelnemerslijst staan de namen van onder anderen Bas van der Aa, Remco Been, Gerco Schröder en Steven Veldhuis. De Nederlandse delegatie krijgt concurrentie van deelnemers uit Brazilië, Duitsland, Ierland, Japan, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Mexico, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Verenigde Staten en Zweden. Bij de buitenlandse deelnemers valt onder anderen de naam van Stephanie Böhe op. De Duitse amazone won in 2016 op 23-jarige leeftijd de Military Boekelo-Enschede. Ze was vorig jaar goed voor de zege in de hoofdrubriek van de eensterwedstrijd in Wierden. Verder zijn tal van ruiters van de partij die domicilie hebben gekozen in Nederland, onder wie de Ieren Conor Drain en Matt Carrigan, de Duitse amazones Pia-Luise Aufrecht en Caroline Müller en Wilton Porter, de Amerikaanse pupil van Jeroen Dubbeldam. De Japanner Ryoji Takada bereidt zich onder de hoede van Wim Schröder voor op de Olympische Spelen in eigen land.