5 kampioenschappen in 6 jaar: WSV Volley uit Wierden flikt het opnieuw

Degradatie onomkeerbaar voor Olympia: ‘Vervelend, maar geen ramp’

28 maart HENGELO - De Hengelose handbalvereniging Olympia heeft net het 100-jarig jubileum achter de rug. Het streven was om het eerste damesteam in het jubileumjaar (2017) in de eerste divisie uit te laten komen. De realiteit is heel anders.