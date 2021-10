50ste editie crosscountry Military Boekelo van start gegaan

Veel later dan gebruikelijk. Dat heeft te maken dat er ‘slechts’ 59 combinaties aan de 50ste editie van Military Boekelo meedoen. De redenen voor dit lagere aantal dan normaal zijn de Olympische Spelen en het EK dat recent nog heeft plaatsgevonden in Zwitserland. In het verleden stonden er wel honderd, of zelfs meer, ruiters en amazones aan de start in Boekelo, waar de crosscountry dan al rond de klok van negen uur - of zelfs eerder - begon.