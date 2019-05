Aan- of afhaken voor waterpoloërs in eredivisie

NIJVERDAL/BORCULO - Na de uitschakeling van de waterpolosters van Het Ravijn in de halve finale van de play-offs zijn alleen nog de mannen van de twee regionale eredivisionisten actief in de nacompetitie. De mannen van Het Ravijn strijden mee om de titel, die van van Schuurman/BZC moeten in de play-outs knokken voor handhaving.

Met een trainingsweekeinde in Berlijn achter de rug wacht Het Ravijn een geduchte tegenstander in de eerste ronde van de play-offs: AZC. De ploeg uit Alphen sloot de reguliere competitie af als runner-up, achter UZSC, en is dus gekoppeld aan de nummer 7 uit Nijverdal.

Het Ravijn begint morgenavond in de kwartfinale met een uitduel, zaterdag is de return in het eigen Nijverdalse bad. Die wedstrijd begint om 19.00 uur. Bij een eventuele gelijke stand volgt zondag, opnieuw in Alphen, het derde en beslissende duel.

Wereld van verschil

Tegenover de strijd om de landstitel staat het gevecht tegen degradatie, waartoe BZC dit seizoen veroordeeld is. De meervoudig Nederlands kampioen en voormalig Europese subtopper uit de Achterhoek moet knokken voor lijfsbehoud in de play-outs. De glorietijd van weleer ligt inmiddels ver achter de Borculoërs.

De sterk verjongde ploeg van de teruggekeerde succestrainer Barry Wittenbernds lukte het in de comptitie niet een veilige plek bij de eerste acht te veroveren. Op de slotdag van de reguliere competitie ging de formatie tegen Polar Bears onderuit, terwijl dat duel gewonnen had moeten worden om degradatiestrijd te voorkomen.