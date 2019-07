Aan opzet Almelose Ruiterdagen wordt niet getornd

Zowel de rubriek 1.40, de Grote Prijs van Almelo als de Trial Jumping schreef Mulder op zijn naam. Hij keerde zondagmiddag met geldprijzen van in totaal 2000 euro en een paardensolarium huiswaarts. Voor Mulder draaide Almelo uit op een groot succes. Maar het had niet zoveel gescheeld of hij had Almelo laten schieten. Want zijn voorkeur ging uit naar een andere wedstrijd. Mulder had in Arnhem aan de start willen verschijnen. Outdoor Gelderland leek hem interessanter dan de Almelose Ruiterdagen.