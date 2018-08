Aanstormend talent Hartono verliest finale in Oldenzaal: 'Dat hoort ook bij tennis'

AUTOSPORT Strijdlus­tig BS-Racing Team behaalt podiumplek in Assen

11:12 ASSEN - Het BS-Racing Team uit Rijssen is bij de Gamma Racing Days op het TT Circuit in Assen derde geworden in de race van zondag. Het team stelde voor het vierde achtereenvolgende raceweekeinde een podiumplaats veilig.