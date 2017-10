Aanvoerder rugbyclub The Big Bulls uit Almelo motiveert zijn team

Oorontsteking houdt veldrijdster De Boer uit Enschede aan de kant

14 oktober ENSCHEDE - Sophie de Boer gaat zaterdag niet van start in de Poldercross van Kruibeke. Ook haar vertrek in de veldrit van Zonhoven op zondag is onzeker. De Twentse veldrijdster kampt al enkele weken met wisselende vorm.