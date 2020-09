Achterhoekse spits Sam Hendriks keert terug bij GA Eagles: contract voor een jaar

Een mislukt avontuur in België en een slepende kruisbandblessure maakten de laatste jaren tot een sportieve teleurstelling voor Sam Hendriks. Als het aan de 25-jarige topschutter ligt gaat hij dit seizoen bij Go Ahead Eagles laten zien dat hij doelpunten maken nog niet is verleerd.

Hendriks en de Deventer eerstedivisionist hebben elkaar gevonden. De spits tekent een contract voor een jaar met de optie voor nog een seizoen. De partijen hebben de laatste plooien dinsdagochtend glad gestreken. Ook Jacob Mulenga wordt door GA Eagles nog niet afgeschreven. De Zambiaanse spits blijft voorlopig gewoon meetrainen bij GA Eagles, bevestigt technisch manager Paul Bosvelt.

Met de overgang keert Sam Hendriks bij GA Eagles terug in de moederschoot waar hij tot twee jaar geleden prima seizoenen beleefde. Zelfs in het zo dramatische seizoen 2017/2018 bleef de oud-Ajacied als een van de weinigen overeind met 15 doelpunten. GA Eagles is het nog niet vergeten en probeert de Achterhoeker in de zoektocht naar scorend vermogen daarom terug te halen naar Deventer.

Herstart

Het goede gevoel dat Sam Hendriks overhield aan zijn eerdere periode bij Go Ahead Eagles, maken het voor de spits extra bijzonder om weer in Deventer terug te keren. ,,Natuurlijk was de degradatie uit de Eredivisie in 2017 een smetje en het daaropvolgende seizoen sportief gezien zeer matig, maar persoonlijk was het voor mij een periode waarin ik als voetballer positief op terugkijk‘’, aldus Hendriks. ,,Ik heb aardig wat doelpunten gemaakt en ben clubtopscorer geworden. Bovendien is de Adelaarshorst een geweldig stadion om in te spelen. Mijn terugkeer naar Go Ahead Eagles voelt dan ook echt als een frisse herstart. Hopelijk kan ik snel de draad van mijn eerdere twee seizoenen in Deventer weer oppakken. Het is tijd om het vuurtje weer aan te wakkeren. Ik hoorde toevallig vorige week een toepasselijk nummer op de radio, en heb de communicatieafdeling ook getipt die onder de video te zetten. Het motto wordt: relight my fire!”

Ajax

Hendriks doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap, waarna Ajax de jeugdinternational van Oranje oppikte. Bij de Amsterdamse beloften werd hij topscorer, maar het was niet genoeg voor contractverlenging bij Ajax dat hem in 2016 liet vertrekken naar GA Eagles. In Deventer verdiende hij een transfer naar België, waar OH Leuven alleen financieel een lucratieve overstap bleek. Een tussentijdse verhuurperiode aan Cambuur eindigde in april 2019 in een drama toen Hendriks tegen FC Den Bosch zijn kruisband afscheurde.

De laatste maanden in Leuven werd hij genegeerd door de Belgische club en verbannen naar het trainingsveld waar Hendriks vooral rondjes liep voor zichzelf. GA Eagles moet voor hem de bevrijding worden van het al maanden zo knellende Belgische juk.

Bosvelt content

Technisch manager Paul Bosvelt is verheugd met de terugkeer van Hendriks: ,,Sam voegt scorend vermogen en ervaring toe. Daarnaar waren we op zoek. Eigenlijk zijn we onderling al langere tijd rond met Sam. Hij heeft clubs afgezegd om naar Go Ahead Eagles te kunnen komen en wij hebben een aantal andere opties voor de spitspositie laten gaan. We hebben lang geduld moeten bewaren, maar nu Sam eruit is gekomen met OH Leuven, zijn we blij dat hij eindelijk bij de selectie aan kan sluiten.”

Volledig scherm Sam Hendriks © Niels Boersema