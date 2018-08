Actie voor BMX’er Van Gorkom is vooral ‘mentale ondersteuning’

Als lid van de nationale BMX-selectie is Van Gorkom in dienst en verzekerd bij topsportorganisatie NOC*NSF. Zolang de schuldvraag van het ongeval verzekeringstechnisch nog niet is afgewerkt, worden niet alle (on)kosten vergoed. „Dat proces kan misschien nog wel twee jaar duren, maar Jelle moet wel door met zijn revalidatie. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan aanpassingen in de thuissituatie”, legt voorzitter Dijk uit, zonder verder in details te willen treden. „Alle kleine beetjes kunnen helpen om Jelle, zijn familie en vriendin door deze situatie heen te laten komen.”