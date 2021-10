Advocaat van het paard bij de military: ‘Dit evenement trekt mij gewoon’

Al in zijn studententijd kwam Marcel Holtkamp (65) naar de crosscountry van Military Boekelo. Als toekomstig dierenarts verleende hij hand- en spandiensten in het veld. „Toen ik nog in Eibergen woonde, had ik een pony waarmee ik in Het Lankheet bij Haaksbergen reed. In de beginjaren van de Military Boekelo vond daar de cross plaats.”