Af te halen voor 3,5 miljoen Servische dinar: Enschedese international

Twee jaar geleden verruilde Bilal Gbadamassi het Borculose BZC voor Partizan Belgrado. Een waterpolodroom werd werkelijkheid. De jonge, talentvolle Enschedeër, zoon van een Nederlandse moeder en een Togolese vader, kwam terecht bij de Servische topclub. Bij de voormalige Champions League-winnaar is waterpolo a way of life, in het land is de sport een serieuze zaak.