Aftellen naar de Olympische Spelen in Tokio: hoe staan de regionale sporters ervoor?

Jolly Jumpers ook tegen Binnenland kansloos onderuit

6 februari BASKETBAL - TUBBERGEN - Ook in het tweede duel na de herstart van de competitie in de eredivisie viel er voor Jolly Jumpers weinig eer te behalen. Binnenland, een van de topploegen in Nederland, was in Tubbergen een flinke maat te groot: 85-47.