Aftrappen in een leeg Thialf: seizoen gaat van start voor Twentse schaatsers

Heerenveen is de komende periode meer dan ooit the place to be voor de schaatsers, waar het nieuwe seizoen wordt afgetrapt met het NK afstanden. Als gevolg van de Covid-19-pandemie heeft de Internationale Schaatsunie (ISU) al een streep getrokken door de eerste vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Geen Polen, Noorwegen, VS en Canada. De Olympic Oval in het Canadese Calgary moet het zelfs doen zonder ijs, vanwege technische problemen.