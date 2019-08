Afzeggingen teisteren tophockeytoernooi EHV in Enschede

Voorbereiding

,,We hadden met de Pakistaanse ploeg een aansprekende naam maar helaas komen ze niet”, aldus hoofdorganisator Martijn Wildeboer. ,,We hebben er alles aan gedaan om alle papieren rond te krijgen maar het is niet gelukt. Heel jammer. In plaats van wedstrijden over 1x25 minuten spelen we nu bij de heren 2x20 minuten. De meeste trainers vinden dat ook wel prettig in de voorbereiding op het seizoen.”