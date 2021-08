Agenda: dit is er allemaal te doen op sportgebied in de regio!

De tijd van een vrijwel lege sportagenda lijkt achter ons te liggen. Ook in deze regio staan voor het weekeinde al weer enkele wedstrijden en sportieve ontmoetingen gepland. Een overzicht van wat er te doen is.

De Ronde van de Achterhoek voert dit jaar over twintig gravelstroken in het Gelderse buitengebied.

Wielrennen: Ronde van de Achterhoek

De vierde editie is een bijzondere, want de race wordt dit jaar voor het eerst als UCI 1.2-koers verreden voor professionals en elite/beloften zonder contract. Bovendien is de Ronde van de Achterhoek de openingskoers van de Holland Cup, een internationale wielercompetitie in Nederland. Het wielerspektakel gaat van start in hartje Bredevoort en slingert via Winterswijk en Groenlo door diverse andere Achterhoekse gemeenten. Na 200 kilometer koersen, waaronder twintig (!) gravelstroken, ligt de finish in Varsseveld. De start is om 12.30 uur, de finish zo’n vijf uur later.

Gastheer is de formatie Sensa-Kanjers voor Kanjers, die het onder meer op moet nemen tegen dertien continentale formaties. Waaronder de opleidingsploeg van Team DSM.

Op de banen van de Twentsche Golfclub in Ambt Delden kan dit weekeinde genoten worden van de prestaties tijdens de Twente Cup.

Golf: Twente Cup

Sinds 1929 een jaarlijkse golfwedstrijd voor golfprofessionals (plus de beste amateurs) en daarmee een van de oudste golfwedstrijd van Nederland. Ooit begonnen op de negenholesbaan van de Twentsche Golfclub tussen Hengelo en Enschede, maar in 1997 met de vereniging verhuisd naar landgoed Twickel waar een fraaie achttienholesbaan was aangelegd. De 63 deelnemers spelen op zaterdag en zondag hun rondes in de Twente Cup, op beide dagen wordt er vanaf 9.00 uur gestart op het terrein aan de Almelosestraat in Ambt Delden.

Behalve eeuwige eer en roem staat er nog wat interessants op het spel: de winnaar van de Twente Cup krijgt een wildcard voor de Dutch Open (voorheen KLM Open), die van 16 tot en met 19 september wordt gespeeld op Bernardus in het Brabantse Cromvoirt.

De volleybalsters van eredivisionist Apollo 8 zijn de oefencampagne al gestart. Zaterdag staat een wedstrijd tegen een Belgische opponent op het programma in Borne.

Volleybal: Apollo 8

De volleybalsters van Apollo 8 staan voor een bijzonder seizoen, met het debuut in de Europese Challenge Cup in november. Veel is er dus aangelegen om zo goed als mogelijk aan de competitie te beginnen. Na een eerste testwedstrijd tegen Sneek volgt zaterdag een oefenpot van de formatie van de broers Thijs en Bart Oosting tegen de Belgische Liga A-ploeg Jaraco LVL Ladies Volley Limburg.

Het duel in een uitgebreide oefencampagne van de Bornse eredivisionist, die het vorige seizoen afsloot als de nummer twee en bekerwinnaar, begint om 14.30 uur in sporthal De Veste. In de zaal is ruimte voor 100 toeschouwers, die op een daarvoor aangemerkte vaste zitplaats en op 1,5 meter afstand van elkaar mogen plaatsnemen.

Hoofdklasser RKZVC begin met een thuisduel tegen Orion.

Amateurvoetbal: hoofdklasse begint

Voor de tweede- en derdedivisionisten is het nieuwe seizoen amateurvoetbal inmiddels begonnen, komend weekeinde trappen de hoofdklassers af. Op zaterdag zijn DETO Twenterand en AZSV de regionale vertegenwoordigers. Beide ploegen beginnen de competitie met een uitduel. DETO speelt zaterdag vanaf 14.30 uur uit bij NSC Nijkerk, AZSV trapt om 14.45 uur in Zwolle af tegen Berkum. Met AZSV op zaterdag en RKZVC en Longa’30 op zondag is de Achterhoek goed vertegenwoordigd in de hoofdklasse. Longa uit Lichtenvoorde begint zondag (14.00u) met een uitduel in Breda tegen Baronie, RKZVC opent op datzelfde moment met een thuiswedstrijd in Zieuwent tegen het Nijmeegse Orion. Dennis van Toor, vele jaren coach van AZSV, is vanaf dit seizoen de trainer bij Longa als opvolger van Erik Zandstra. Longa en RKZVC waren afgelopen seizoen nog ingedeeld in de hoofdklasse A, maar keren dit seizoen terug in de hoofdklasse B. Beide competities tellen dit seizoen een ploeg minder dan in andere jaren (nu vijftien), waardoor er elk weekeinde een ploeg vrij heeft.