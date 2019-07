Agenda: van zijspancross tot ontknoping ruiterdagen

Zijspancross in Markelo

De Herikerberg in Markelo geldt als een van de mooiste crosscircuits van de regio. Befaamd ook om zijn rijke historie, met veel grote internationale wedstrijden. Dit weekeinde is het circuit weer het decor van races meetellend voor het wereldkampioenschap zijspancross. Markelo is de achtste wedstrijd in deze serie, waarna nog zes raceweekeinden op het programma staan. Vrijdag zijn de vrije trainingen, morgen de kwalificatie voor de GP’s van zondag. De hoogmis van de zijspancross bestaat uit twee races: om 13.15 en om 16.00 uur. Tussendoor vinden er ook nog wedstrijden plaats van het ONK quads en zaterdag het NK zijspancross.

Voetbal: amateurs tegen de profs

Profclubs spelen in de voorbereiding steeds minder tegen de amateurs, maar kiezen voor vriendschappelijke duels tegen andere profclubs. Toch zijn er komend weekeinde nog een aantal duels tussen amateurs en profs. Zo ontvangt tweedeklasser Vroomshoopse Boys zaterdag Heracles. Aanvang: 16.30 uur. Eerstedivisionist Go Ahead Eagles speelt vrijdag (19.00 uur) op het terrein van Heeten tegen een Sallands Streekteam. De Graafschap oefende de afgelopen tijd tegen het Regioteam Achterhoek en hoofdklasser AZSV. Zaterdag wacht op het terrein van AD’69 in Aalten een duel tegen de Poolse profclub Zagłębie Lubin (17.00 uur).

Wielrennen: Ronde van Twente

Nieuwelingen en junioren willen zich komend weekeinde bewijzen in de Ronde van Twente. Oftewel, de kraamkamer voor opkomend wielertalent. Met dit jaar, in de zesde editie, de Rijssenseberg als onderdeel van het parcours. Start en finish zaterdag vanaf 13.00 uur aan de Bornerbroekseweg in Enter. Na de koers van de jeugdige categorie volgt de Ronde van Enter, deel uitmakend van de VIRO Criterium Cup Twente. Aan de start staan de vrouwen, die hun opwachting maken (16.15 uur) en de amateurs, voor wie om 19.30 uur het startschot klinkt.

Volledig scherm Volop paardensport in Almelo. © Robin Hilberink

Paardensport: Almelose Ruiterdagen

Na internationale topconcoursen in Tubbergen en Geesteren is het nu de beurt aan de Almelose Ruiterdagen. Een spring- en dressuurwedstrijd met naam, want dit jaar wordt het hippisch evenement bij Manege De Bosrand in Almelo alweer voor de 53ste maal georganiseerd. Het concours is vorig weekeinde begonnen met de pony’s, sinds deze week staan de paarden centraal. Dat betekent iedere dag veel wedstrijden, verdeeld over diverse rubrieken. De twee belangrijkste wedstrijden zijn op zondag, als vanaf 13.00 uur de finales bij het dressuur (Z2-ZZL) en het springen (Z/ZZ) op de agenda staan.

Atletiek: wedstrijden in De Lutte en Hengelo

Een week geleden was het eigenlijk nog te warm voor hardloopwedstrijden, dit weekeinde hebben de organisatoren van ‘loopjes’ meer geluk met de weersomstandigheden. Met in De Lutte de Dorpsloop, die zaterdag voor de 36ste keer wordt gehouden. Met een vorig jaar geheel vernieuwd parcours van 5 kilometer, die de deelnemers aan de 10 kilometerloop tweemaal moeten afleggen. Om 18.30 uur is de start van de 5 kilometer bij de kerk. In Hengelo staat zondag de Hasseloop op het programma, een wedstrijd over 5 kilometer. De start is om 10.30 uur op het grote plein voor Kulturhus Hasselo.

Honkbal: TTT in actie