Alan Burchartz langer bij TOP

FBK Games gaat door, met beetje extra hulp van Hengelo

9 april HENGELO - Hengelo stop extra geld in de FBK Games, zodat het dit jaar in ieder geval wel kan doorgaan. Het atletiekevenement wordt op zondag 6 juni gehouden in het FBK-stadion met een aangepast programma. Maar financieel was er nog wel een gat te vullen.