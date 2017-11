Alarmbellen rinkelen bij HC Twente

Bijstellen

Handhaving zou dit seizoen een fluitje van een cent moeten zijn voor de hockeysters van HC Twente. De formatie uit Hengelo dacht probleemloos mee te kunnen draaien in de tweede klasse. Bastiaan Schuil had daar ook alle vertrouwen in, maar twee maanden later moet de coach zijn mening bijstellen. Twente staat na negen speeldagen onderaan, en de laatste acht duels werden verloren. De resultaten blijven ver achter bij de verwachtingen op sportpark Slangenbeek. Met de huidige selectie wordt het een loodzwaar karwei om het hoofd boven water te houden.

Schuil had zich dit seizoen heel anders voorgesteld. Hij is aan zijn tweede jaar als trainer van de hoofdmacht begonnen. Een jaar geleden begon zijn ploeg met veel meer overtuiging aan de competitie en draaide HC Twente een prima eerste competitiehelft. "We zijn daarna wat gezakt, maar hebben ons kunnen handhaven."

Schuiven

Een jaar geleden moest hij met een vernieuwde selectie aan de slag. Speelsters uit het tweede werden doorgeschoven om een voltallige spelersgroep op de been te krijgen. Ook dit seizoen onderging de selectie veranderingen. "Vijf of zes speelsters zijn er niet meer bij. Ze zijn gestopt en naar een andere club gegaan. Maar er is niet veel doorgeschoven. Daardoor is de selectie krap."



Domper

Een domper was bovendien het vertrek van Heleen Kooij. De spits besloot het onlangs voor gezien te houden. De studente was meer dan welkom in de groep van Schuil. "Maar zij had last van heimwee. Daarom is ze weer bij haar ouders, in de buurt van Nijmegen gaan wonen."

Een andere tegenvaller was de afwezigheid van aanvoerster Roos Lelifeld. Op advies van de sportfysiotherapeut bleef zij zes weken aan de kant. "Een aderlating. Zij speelt centraal achterin."

Overleg

Met een gehavende selectie moet Schuil het momenteel zien te rooien. "Ik heb maar tien vaste speelsters. De aanvulling moet uit andere teams komen." Daarover gaat de oefenmeester in conclaaf met de club. Schuil vindt het belangrijk dat zijn ploeg niet naar de derde klasse afglijdt, want een vereniging met de statuur van HC Twente heeft daarin niets te zoeken. "We zijn een van de grootste clubs in de regio. Bovendien is er een goede jeugdafdeling. De B-jeugd is een heel talentvolle lichting. Dat geldt ook voor de C-jeugd. Daar kan de club straks de vruchten van plukken, maar het is wel belangrijk dat de jeugdleden behouden blijven. Er zijn al speelsters naar Bully en Deventer vertrokken, omdat ze daar op een hoger niveau spelen."