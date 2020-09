Alaska Zwaanswijk maakt selectie Eurosped compleet

Zwaanswijk wordt deze maand 17 jaar. Eurosped was eigenlijk op zoek naar een ervaren passer-loper, maar kwam uiteindelijk bij het jonge talent uit. “De spoeling is erg dun, de meeste spelers van deze signatuur spelen in het buitenland en laten zich moeilijk losweken”, aldus coach Diane Rademaker. “Toen we ons zoekveld verder uitbreidden kwam Alaska in beeld. Een jonge, gedreven en talentvolle speelster uit een Haagse sportfamilie.” Trainer Jan Berendsen vult aan: “Wat ze inmiddels in oefenwedstrijden en trainingen heeft laten zien schept hoge verwachtingen, die we de komende 3 jaar samen met haar hopen in te kunnen lossen.”