Albergse Formule 2-coureur racet voor het eerst in Bakoe

Viscaal: „Ik eindigde in Monaco (de vorige race, red.) tweemaal als elfde, nadat de kwalificatie niet verliep zoals gehoopt. Ik weet nu dat het kwalificatieoptreden, zeker vanwege het nieuwe Formule 2-format, ontzettend belangrijk is. Als jij bij de beste tien staat na de kwalificatie, heb je grote kans om in elk van de drie wedstrijden binnen de top 10 te starten. Andersom heb je vanwege de omgekeerde startopstellingen minder voordeel als je op de elfde plek kwalificeert of finisht.”

Chaos

De coureur van Trident heeft de vorige races in Bakoe bestudeerd. „In Bakoe is het vaak chaos. Het is een aparte baan: aan de ene kant is er een enorm lang recht stuk, waarop je makkelijk harder dan 300 kilometer per uur rijdt. Aan de andere kant is het een listig en bochtig stratencircuit, waarbij de muur direct naast de ideale lijn staat.”

Programma

Het Bakoe wordt voor de eerste keer sinds april 2019 aangedaan door de Formule 1 en de Formule 2. Het Formule 2-tijdschema wordt gevuld door een training, een kwalificatie en drie races. De training en de kwalificatie vinden plaats op vrijdag 4 juni, de twee sprintraces worden verreden op zaterdag 5 juni (9.25 en 15.40 uur) en de hoofdrace is zondag 6 juni om 10.45 uur. Voor de Formule 2-organisatie is de tweede sprintrace een belangrijke: het is de honderdste race uit de moderne Formule 2-geschiedenis (sinds 2017).