Almelo is het geel van Teunissen nog niet vergeten

ALMELO – De profronde van Almelo is vrijdagavond de laatste in een lange reeks van profcriteriums. Zonder de gekte van Daags na de Tour in Boxmeer, maar de jeugd van plaatselijke wielerclub De Zwaluwen en het publiek zijn de Toursuccessen van Mike Teunissen nog niet vergeten. Ook in Almelo komt hij als eerste over de meet.

Koen de Kort komt als eerste van de bekende namen het Theaterhotel in Almelo binnen, waar de deelnemers verzamelen. ”Het is alweer het tiende criterium dat ik rijd dit jaar” zegt de renner van Trek-Segafredo “Het is anders dan wanneer je net na de Tour de France gaat koersen in Boxmeer of Chaam. Dan voel je de Ronde van Frankrijk nog in de benen.”

Trekpleister

Mike Teunissen blijkt de grote trekpleister in Almelo. “Ik vroeg me al of de mensen het misschien al vergeten waren” zegt hij over zijn ritwinst in de Tour de France en de eerste gele trui voor een Nederlander na dertig jaar. Maar de complete jeugdafdeling van De Zwaluwen uit Almelo staat even later in een rij om met de Limburger op de foto te gaan. “Het kan gek lopen” zegt hij verwijzend naar de val van Dylan Groenewegen in Brussel, waardoor hij zijn kans mocht gaan en opeens een veel bekendere Nederlander werd. “Nu ben ik opeens de grote naam in zo’n criterium. Het was in het begin een gekkenhuis in de eerste criteriums. Maar het blijft leuk om ook in Almelo nog een keer herinnerd te worden aan toch de meest bijzondere dag van mijn wielerloopbaan.”

Laatste in lange reeks

Rennersmakelaar John van den Akker, die met zijn bedrijf Cycling Service de rennerscontracten regelt voor de organisatie in Almelo zegt: “Voor ons is dit de laatste in een lange reeks. Dit is eind augustus geen echt na-Tourcriterium meer. Maar de organisatie hecht aan deze datum en wij zorgen ervoor dat er dan toch een respectabel veld staat. Dat is wel een uitdaging. De Deutschland Tour en de Vuelta zijn aan de gang en niet iedereen vindt het goed dat renners vlak voor Plouay (zondag) nog in actie komen. Maar het is gelukt om hier toch een mooi veld te krijgen met WorldTour-renners, pro continentale en continentale renners.”

Thuiswedstrijd

Wim Kleiman uit Almelo rijdt een thuiswedstrijd in Almelo. “Als het parcours niet afgesloten was geweest had ik hier binnen een minuut gestaan. Dat maakt de wedstrijd voor mij wel speciaal.” Toch is de coureur van de continentale formatie MonkeyTown geen echte fan van de profcriteriums. “Dit is de eerste die ik rijd dit seizoen, ook omdat ik de brief niet goed gelezen had waarin stond hoe je jezelf moest inschrijven. Maar ik geef normaal de voorkeur aan een goede training. Je krijgt een leuke vergoeding voor zo’n wedstrijd, maar je zit vaak twee uur in de auto om twee uur lang rondjes te rijden. Dat hoefde nu niet, dus stond ik hier graag aan de start.”