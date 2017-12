Almelo is weer even volleybalstad maar toptoernooi blijft kwetsbaar

Netwerk

Toch had het weinig gescheeld, of ook dit jaar was er geen toernooi geweest. "Begin november hebben we pas definitief de knoop doorgehakt over het doorgaan", blikt Pots terug. Met de Nederlandse deelnemers Orion en Lycurgus had de organisatie op dat moment al een akkoord bereikt en dankzij het brede netwerk van Pots werden in Lüneburg en het Belgische Par-ky Menen in korte tijd twee andere deelnemers gevonden. "Toen bekend werd dat het toernooi door zou gaan, hebben we uit veel hoeken blije berichten ontvangen van volleyballiefhebbers." De positieve berichten die de Stichting Topvolleybal Almelo ontving, zijn tekenend voor de naam die het toernooi heeft in de volleybalwereld. Het is een begrip in binnen- en buitenland.