Almelo wint eerste play-off duel; eerste klasse in zicht

ALMELO – De hockeyers van MHC Almelo hebben de eerste horde richting eerste klasse genomen. Het spannende duel met Rosmalen eindigde in een remise (2-2), maar reservekeeper Pim Oude Weernink kroonde zich tot man van de wedstrijd door in de shoot-outs drie pogingen onschadelijk te maken.

“Dit is precies waar we op gehoopt hadden”, jubelde aanvoerder Derck Smink na afloop. Omdat het duel op zaterdag in plaats van zondag werd gespeeld zijn afgelopen week de trainingsdata omgegooid. De Almeloërs gingen na een sterk seizoen in de tweede klasse vol vertrouwen het duel in met de nummer laatst van de eerste klasse C, maar voelden toch ook de zenuwen door de aderen gieren.

Strafcorners

Het werd een echte finale, met veel publiek. Geen mooi hockey, wel strijd en een veldoverwicht voor de Almelose thuisploeg. Met Derck Smink als strafcornerspecialist als zekerheidje. De aanvoerder zette zijn team op voorsprong, maar zag Rosmalen voor rust op gelijke hoogte komen, eveneens uit een strafcorner.

Na rust was Sten Voortman trefzeker, maar Rosmalen trok de stand wederom via een strafcorner in evenwicht. “Onnodig”, analyseerde Smink na afloop. “Ik vond ons sterker, maar we geven die twee treffers onnodig weg.”

Shoot-outs

Toen de reguliere speeltijd geen winnaar opleverde moest een beslissing worden geforceerd via shoot-outs. Trainer coach Alexander Enzerink verving daarin zijn vaste keeper Hugo Klaasen voor tweede doelman Pim Oude Weernink, die zeventig minuten had toegekeken. En niet voor niets: Oude Weernink toonde zich een specialist in het killen van shoot-outs. Nadat Sten Voortman de Almeloërs op voorsprong had gezet stopte Oude Weernink twee pogingen van Rosmalen. Na ook twee missers van Almelo scoorde Florian Hoen met een fraaie backhand in de rechterbovenhoek; een derde safe van Oude Weernink was voldoende voor Derck Smink om het daarna af te maken. “Dit is zo gaaf. Wij zitten natuurlijk in een enorme positieve flow, waar Rosmalen het hele seizoen achter de feiten heeft aangelopen. We gaan vol vertrouwen naar Rosmalen om het hopelijk volgende week af te maken”, besloot een zelfverzekerde Almelose aanvoerder.

Play-offs eerste klasse