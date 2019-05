Almeloër Erik Vijverberg pakt Europese titel Biljart Artistique

Het is de eerste grote internationale prijs die Vijverberg in de wacht sleept. De 52-jarige gevangenisbewaarder uit Almelo werd al wel drie keer Nederlands kampioen en pakte in 2012 het zilver op het wereldkampioenschap in Turkije.

Vijverberg, die als leermeester wijlen Jan Brunnekreef had, hoopt ooit nog een keer de wereldtitel in de wacht te slepen: ,,Dan moet dat toernooi wel een keer worden georganiseerd. In 2012 was het de laatste keer. Er zit natuurlijk een financieel plaatje aan vast. Het zou mooi zijn als de biljartbond een keer het voortouw gaat nemen om het WK in Nederland te organiseren. Twee Nederlanders in deze Europese finale zou toch een aanmoediging moeten zijn”, aldus Vijverberg.