Almelose korfbalderby na ruim vijftig jaar terug

Achilles beleefde eind jaren zestig een uiterst succesvolle periode, waarin de ploeg regelmatig Nederlands kampioen werd tijdens de toernooien, die speciaal voor de zaterdagteams werden gehouden. AKC begon in die tijd aan een opmars naar de top van het Nederlandse korfbal. De club voerde de boventoon in de reguliere competities (waarin zaterdag- en zondagclubs in uitkwamen). Dit mondde uit in onder meer een zaalkorfbalfinale in Ahoy in 1971.