Almelose taekwondoka Reshmie Oogink maakt in Emiraten haar rentree op de mat na olympisch drama

taekwondoka blikt terug Na positieve test werden de Spelen Reshmie Oogink ontnomen: 'Dit gaat me de rest van m’n leven achtervol­gen'

ALMELO - Viraal, dat ging Reshmie Oogink (32) in 2021. Van The New York Times tot Korean News en de New Dehli Times. Heel de wereld wilde weten van de Almelose taekwondoka, die tijdens de Olympische Spelen met een positieve besmetting zat opgesloten in het quarantainehotel in Tokio. „Ik had toch liever na afloop met Willem op het koninklijke bordes gestaan.”

29 december