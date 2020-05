Almelose volleyballer Ter Horst maakt promotie in Italië

We mogen weer! De 18-plus­sers van deze drie sportclubs in de Regge­streek hebben de training hervat

23 mei ENTER/NIJVERDAL/RIJSSEN - De 18-plussers mogen weer trainen. In beperkte groepen en op anderhalve meter afstand van elkaar. De derde helft, voor breedtesporters een wezenlijk onderdeel van het verenigingsleven, laat nog even op zich wachten. Bij deze drie clubs in de Reggestreek zijn de 18-plussers maar wat blij dat ze weer mogen trainen.