Almelose waterpolotrainer was ooit een prijzenpakker, nu een opbouwer

Vier landstitels veroverde hij als hoofdtrainer van Schuurman/BZC. Eenmaal hield Zeno Reuten de beker omhoog en onder zijn hoede speelde de Borculose waterpoloploeg mee met de crème de la crème in de Champions League. Maar het BZC van toen is niet meer het BZC van nu, de situatie is geheel anders. Weet Reuten maar al te goed. "We zaten toen met de club in een heel goede periode, hadden een zeer krachtige hoofdsponsor." De Achterhoekse formatie was de regio ontgroeid en kon de betere spelers aantrekken. Uit alle hoeken van het land en zelfs van over de grens. "We zijn nu een stuk realistischer geworden. Het is back to basic."