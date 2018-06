Als een komeet naar de Beachvolleybal eredivisie

Geen EK en WK voor Lieke Wevers

8 juni ALMELO - Lieke Wevers zal in 2018 geen grote wedstrijden turnen. Na de succesvol verlopen spelen in 2016 is de turnster vol enthousiasme en overgave doorgegaan. Dit heeft zowel fysiek als mentaal zijn tol geëist voor Wevers. Hierdoor moet de atlete nu een pas op de plaats maken.