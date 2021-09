Amateursporters weer aan de bak, daar hoort gezonde voeding bij: 5 tips van sportdiëtiste Titia

Tex Town Tigers laat dure punten liggen

7 augustus SOFTBAL - AMSTERDAM - Tex Town Tigers heeft zich lelijk verslikt in Amsterdam Pirates en daardoor averij opgelopen in de strijd om de tweede plaats in de hoofdklasse. De Enschedese ploeg won het eerste duel in Amsterdam met 13-2, maar ging in de tweede ontmoeting met 5-3 onderuit. Concurrent Olympia kwam niet in actie vanwege coronabesmettingen, maar blijft de Enschedese ploeg wel voor op de ranglijst.