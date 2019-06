Amsterdamse winnaar voor 27e editie van Pouw Triathlon Rijssen

De ogen waren vooraf vooral gericht op Klaus Schlüter. De man uit Vreden, inmiddels strijdend in de 40+ categorie, won in het verleden meermaals de achtste triathlon in Rijssen en is aan beide kanten van de grens actief. Daarbij rijgt hij de podiumplekken en overwinningen aan elkaar.

Schlüter kwam ook ditmaal als snelste zwemmer uit het water. Al na 12’57” stapte hij zwembad de Koerbelt uit en nam daarmee ogenschijnlijk een voorschot op de eindzege. Want Schlüter beschikt ook over een harde bike en run. Zijn voorsprong op Dijkshoorn bedroeg anderhalve minuut (14’18”), van de overige favorieten was Luc Verhamme uit Nijmegen na 14’49” uit het water. Op de fiets bleef Schlüter met een tweede fietstijd vooruit en verloor slechts zeventien tellen op Dijkshoorn, die met de snelste fietstijd wel naar de tweede plek was gereden. Met een voorsprong van een minuut begon de Duitser aan het lopen.

Run

Daar bleek dat de atleet uit Vreden minder goede benen had dan vorig jaar: toen sloot hij af met een tien kilometer in 36:36, nu had hij 38:07 nodig. Dijkshoorn had na zijn snelste bikesplit ook nog genoeg energie om de snelste looptijd van de dag te noteren: 35:12. Dat was genoeg om met twee minuten voorsprong te zegevieren en het parcoursrecord van Martijn Paalman met zes tellen aan te scherpen naar 1:44:41. Schlüter werd tweede in 1:46:57, Nijmegenaar Luc Verhamme noteerde 1:50:40.

Vrouwen