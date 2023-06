Anneclaire ter Brugge van Polen naar Roemeense landskampioen

Basketbal: tweede aanwinst voor Jolly Jumpers, ook Kim Jaasma naar Tubbergen

Met Kim Jaasma heeft Jolly Jumpers wederom een nieuwe speelster voor komend seizoen gecontracteerd. Jaasma komt over van het Groningse Haren dat ook in de eredivisie uitkomt. De Canadese Adrianna Proulx was de eerste versterking voor de Tubbergse ploeg.