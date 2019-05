'Aparte coach' Schorn van korfbalvereniging NKC’51 blijkt zeer succesvol

Groot was de euforie afgelopen weekeinde bij NKC'51. In Barneveld werd Odik, de grote concurrent in de titelstrijd van de veldcompetitie, met 13-12 verslagen. Nadat de Nijverdallers zich in de zaal al tot kampioen van de eerste klasse wisten te kronen, lonkt in diezelfde klasse nu ook op het veld de titel. "We spelen nu nog vier wedstrijden, daarin moeten we minimaal vijf van de acht punten pakken", weet ook NKC-trainer Gert Schorn. "Dat mag geen probleem zijn. Als het nog misgaat, dan ligt het aan onszelf."