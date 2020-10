Apollo 8 begint met knappe overwinning op Sliedrecht Sport

Dynamo Tubbergen komende weken niet in actie

9:03 TUBBERGEN – In navolging van Set-Up’65 en Wevo'70 heeft ook Dynamo Tubbergen besloten alle wedstrijden en trainingen tot en met zondag 18 oktober uit te stellen. ‘Reden is dat ook wij in onze vereniging te maken krijgen met leden die corona (gerelateerde klachten) hebben en wachten op test(uitslagen)’, laat de vereniging weten in een statement.