Apollo 8 boekt eenvoudige zege op FAST

Het niveauverschil in sporthal De Veste in Borne was evident. De grootste uitdaging voor Apollo 8 was om zelf drie sets lang scherp te blijven. Dat viel soms nog niet mee. Zo slopen er in de eerste set bij een 12-4 voorsprong de nodige fouten in het spel van het team van trainers Bart en Thijs Oosting. De marge was echter zo groot dat FAST nooit echt bij Apollo in de buurt kwam.