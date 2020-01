Apollo 8 boekt overtuigende zege in Zwolle

Drie Tukkers van start in Dakar Rally in Saoedi-Ara­bië

7:11 ENSCHEDE - Aan de 41ste editie van de Dakar Rally, die zondag in Saoedi-Arabië van start gaat, doen drie Twentse deelnemers mee. In de truck, op de motor en in de auto. Drie Tukkers, drie verhalen.