Apollo 8 en Set-Up'65 boeken midweekse zege

volleybalBORNE/OOTMARSUM - Apollo 8 en Springendal Set-Up'65 hebben woensdagavond beide drie punten bijgeschreven. Apollo was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Alterno, Set-Up won voor eigen publiek met dezelfde cijfers van het Talentteam.

Apollo kwam in de eerste twee sets amper in de problemen tegen Alterno. De Bornse vrouwen wisselden met 25-13 en 25-21 van kant. In de derde set had de thuisploeg beduidend meer moeite met de bezoekers uit Apeldoorn. Continu ging het gelijk op, maar dankzij een foutserve van Alterno kwam Apollo bij 24-23 voor het eerst op matchpoint. Het lukte de Bornse vrouwen echter niet de trekker over te halen. De thuisploeg kreeg in het vervolg van de set nog drie kansen om de wedstrijd te beslissen, maar keer op keer ging het mis.

Alterno zag dat er kansen lagen. De Apeldoornse vrouwen kwamen bij 27-28 voor het eerst op setpunt en hapten direct toe. Het setverlies was een klein tikje voor Apollo, maar de thuisploeg herstelde zich ijzersterk. Het nam in de beginfase van de vierde set direct afstand van Alterno. Daarmee had het team van de trainers Bart en Thijs Oosting een gaatje geslagen. Het lukte de bezoekers niet meer om terug te komen en met 25-12 sloot Apollo de wedstrijd overtuigend af.

Apollo 8 – Alterno 3-1

Sets: 25-13, 25-21, 27-29, 25-12.

Scores Apollo 8: Huisman 13, Dokter 11, De Vries 9, Ter Avest 8, Koebrugge 7, Klein Lankhorst 5, Bredewoud 5, Hofste 4, Geerdink 3, Vos 1.

Set-Up'65 was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor het Talentteam. © BSR Agency

Springendal Set-Up'65 won eveneens met 3-1. De Ootmarsumse vrouwen hadden in De Schalm echter een valse start. Al snel keek de thuisploeg tegen een 6-12 achterstand aan tegen het Talentteam. Het team van trainer Tom Engbers kwam sterk terug en stond bij 17-17 weer naast de bezoekers. Tot 21-21 ging het gelijk op, maar daarna zag Set-Up het opleidingsteam van de Nevobo opnieuw uitlopen, 22-25.

Meer dan die ene set gaf de thuisploeg niet weg. Set-Up was in set twee en drie heer en meester en liet het Talentteam met 25-7 en 25-9 kansloos. De bezoekers konden in de vierde set tot de tien punten volgen, maar daarna sloeg Set-Up opnieuw een gat. Bij 24-18 mocht Benthe Olde Rikkert voor de wedstrijd serveren. Het Talentteam viel nog één keer aan, maar de thuisploeg hield stand en besliste via midaanvalster Kimberley Smit de wedstrijd.

Springendal Set-Up’65 – Talentteam 3-1

Sets: 22-25, 25-7, 25-9, 25-18.

Scores Set-Up’65: Van Kerkvoorde 14, Olde Rikkert 13, Baasdam 13, Stevelink 12, Smit 8, Bekhuis 5, Hesselink 1.