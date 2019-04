Apollo 8 haalt Annelies Dokter van Donitas

Dokter had meerdere aanbiedingen uit de eredivisie, maar koos voor Apollo 8. “Bij de gesprekken met trainers Thijs en Bart Oosting had ik direct een goed gevoel”, motiveert ze haar keuze. “De Twentse nuchterheid spreekt me erg aan. Met Donitas heb ik regelmatig tegen Apollo 8 gespeeld. Ik heb het eigenlijk altijd al een leuke en warme vereniging gevonden. Ook is het team erg ambitieus. Dit alles bij elkaar opgeteld heeft ervoor gezorgd dat ik voor Apollo 8 heb gekozen.”