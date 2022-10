Apollo 8 heeft eerste zege te pakken, Eurosped kansloos onderuit

Na het nipte verlies tegen Sneek, mochten de vrouwen van Apollo 8 woensdagavond wel juichen. De Bornse vrouwen hadden weinig te vrezen van Sudosa-Desto, dat dit seizoen haar debuut maakt in de eredivisie. “Op alle fronten waren we vandaag beter dan Sudosa”, vond Apollo-trainer Bart Oosting. “Serverend waren we goed, aanvallend kwamen we makkelijk tot scoren, onze blokkering begon steeds beter te lopen en we maakten weinig onnodige fouten. Al met al een verdiende overwinning.”

Wat Apollo in de kaart speelde was dat de thuisploeg aantrad zonder Paula Boonstra, normaliter de beste aanvaller bij Sudosa-Desto. Zonder haar was het spel van de vrouwen uit Assen doorzichtig. “Daar konden we goed op anticiperen”, vond Oosting. “Ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag hebben we echt weer een stapje gemaakt. Het lukt langer om ons niveau vast te houden. Hopelijk kunnen we hier zaterdag tegen Dynamo een vervolg aan geven.”

Sudosa-Desto – Apollo 8 0-3 (19-25, 20-25, 19-25).

Eurosped onderuit bij Utrecht

Eurosped was niet opgewassen tegen Utrecht.

Eurosped beleefde een kansloze avond in het Galgenwaard Sportcentrum. Al vroeg in de eerste set kwamen de Vroomshoopse vrouwen op een ruime achterstand tegen Utrecht, dat sterk serveerde en daarmee de passlijn van Eurosped in verlegenheid bracht. Tot 18-15 konden de bezoekers nog enigszins in de buurt blijven van de Domstedelingen, daarna liep Utrecht uit naar 25-16 setwinst. De tweede set toonde een soortgelijk beeld. Daarin veerde Eurosped nog wel even op toen Charlot Vellener haar ploeg met een blokpunt en een ace terugbracht tot 13-11, maar opnieuw trok Utrecht aan het langste eind, 25-18.

Met Ilse Sinnige en Lavinia Maiorano voor Eline Geerdink en Anneclaire ter Brugge probeerde trainer Jeffrey Scharbaai het tij in de derde set te keren. Eurosped kwam met 3-2 voor. Een indrukwekkende serveserie van Ana Rekar, zij serveerde dertien keer op rij, was het gedaan met de Vroomshoopse vrouwen. Utrecht was los, scoorde vanuit alle hoeken van het veld en droogde de bezoekers met 25-7 af.

Utrecht – Eurosped 3-0 (25-16, 25-18, 25-7).