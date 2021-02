Apollo 8 in drie sets klaar met Sneek

Apollo had in de eerste set al snel een voorsprong te pakken en gaf die niet meer uit handen. Van 13-10 ging het naar 20-12. Het lukte Sneek, getraind door voormalig Apollo-trainer Jeffrey Scharbaai, niet meer om die schade te repareren. De Friezinnen maakten in de slotfase nog drie punten, maar zagen de set uiteindelijk met 25-15 naar de thuisploeg gaan.

In de tweede set ging het langer gelijk. In de beginfase lukte het Sneek zelfs om een paar punten uit te lopen (6-9), maar bij 9-9 waren de bordjes weer in evenwicht. Vanaf dat moment greep Apollo het initiatief en via 22-15 eindigde de set in 25-20.

Daarmee lag het team van de coachende broers Bart en Thijs Oosting op koers voor opnieuw een overwinning. De goede vorm werd in de derde set nog eens bevestigd. Opnieuw liep Apollo in snel tempo uit. Sneek kwam amper nog in het spel voor en met 25-13 sloot de thuisploeg de set op overtuigende wijze af.

Door de overwinning blijft Apollo koploper in de eredivisie. De Bornse vrouwen zijn al zeker van deelname aan de kampioenspoule.

Apollo 8 - Sneek 3-0

Sets: 25-15, 25-20, 25-13.