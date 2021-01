Apollo 8 in drie sets langs Regio Zwolle Volleybal

Na het 3-2 verlies van vorige week tegen Eurosped, waren de Bornse vrouwen gebrand op een overwinning. Tegen Zwolle was Apollo grote delen van de wedstrijd oppermachtig. De eerste set ging tot een punt of tien gelijk op, maar daarna sloeg de thuisploeg een gaatje. Apollo bereikte als eerste de ‘big points’ en via scores van Juliët Huisman, Tess de Vries Eline Gommans en een knap blok van Rianne Vos en Gommans noteerde de thuisploeg ook het eerste setpunt van de wedstrijd. Vos sloeg dat punt voor Apollo tegen de grond.

De Bornse formatie kwam in de tweede set met 2-5 achter, maar op de service van Gommans knokte Apollo zich al snel terug. Even later had ook De Vries een succesvolle serveserie, waardoor de thuisploeg uitliep naar een comfortabele 12-7 voorsprong. In het vervolg van de set kwam Apollo amper nog in de problemen. Het maakte zelf weinig fouten, terwijl Zwolle in de passing maar moeilijk vat kreeg op de Bornse aanvallen. Bij 24-15 kwam Apollo op setpunt, waarna spelverdeelster Fleur Meinders met een bekeken balletje de 2-0 voorsprong in sets op het scorebord zette.