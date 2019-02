Apollo 8 kan niet stunten en verliest bekerfinale van Sliedrecht Sport

volleybalZWOLLE - De vrouwen van Apollo 8 zijn er niet in geslaagd te stunten in de bekerfinale tegen Sliedrecht Sport. Het team van de broers Bart en Thijs Oosting ging in het Landstede Topsportcentrum met 3-0 onderuit. Sliedrecht Sport prolongeerde daarmee de bekertitel.

Voor het eerst in de clubhistorie stond Apollo in de finale van het landelijke bekertoernooi. De Bornse formatie werd in Zwolle aangemoedigd door een kleine 300 supporters. Met bussen en auto's reisden zij vrouwenploeg achterna om getuige te zijn van dit unieke moment. De fans zongen al voor de eerste bal werd geslagen de longen uit hun lijf, waardoor het leek alsof Apollo een thuiswedstrijd speelde in het Landstede Topsportcentrum.

De Bornse formatie begon het duel met passer-lopers Rinske Hofste en Juliët Huisman, diagonaal Esther Huls, midspeelsters Carlijn Koebrugge en Jeanine Stoeten, spelverdeelster , Manon van ‘t Rood en libero Lieke Hilgenberg. Zij zagen hoe Fleur Savelkoel Sliedrecht Sport aan het eerste punt hielp en daarmee de wedstrijd op gang hielp. De Zuid-Hollandse vrouwen, torenhoog favoriet voor het duel, namen het initiatief en op de opslag van Carlijn Ghijssen-Jans werd een 6-2 voorsprong genomen.

Vroege time-out

Het dwong het trainersduo Bart en Thijs Oosting van Apollo tot een vroege time-out. Apollo leek bevangen door de zenuwen. Ook na de hervatting domineerde Sliedrecht Sport de wedstrijd. De regerend landskampioen kwam er vooral via passer-loper Esther van Berkel gevaarlijk uit. De Zuid-Hollanders namen zo al snel een 14-5 voorsprong. Sliedrecht Sport was overduidelijk een maatje te groot voor de Bornse vrouwen. Het Apollo-publiek juichte nog wel een paar keer na fraaie scores van Esther Huls en de ingevallen Emma Bredewoud, maar uiteindelijk schreef Sliedrecht op overtuigende wijze de eerste set op naam: 25-16.

In de tweede set kwam Apollo voor het eerst in de bekerfinale op voorsprong via een ace van Koebrugge. Het was de opmaat van een goede fase van de Bornse vrouwen. Het lukte beter om de middenaanval via Stoeten in stelling te brengen. Op de opslag van Huls nam Apollo zelfs een 8-6 voorsprong, maar een paar punten later was het die marge alweer kwijt. De sprongserve van Van Berkel bleek een machtig wapen voor Sliedrecht Sport, dat uitliep naar 12-9. Met Bredewoud, Marlon Stevelink en Ilona ter Avest binnen de lijnen voor Huls, Koebrugge en Van 't Rood zetten de Bornse vrouwen de achtervolging in.

Sterke serie Stevelink

Sliedrecht liep echter uit naar 17-12, waarop de broers Oosting andermaal een time-out namen. Deze keer wel met het gewenste resultaat. Apollo kwam terug dankzij een sterke serveserie van Stevelink en was in de rally's de bovenliggende partij. De gemaakte punten werden met veel enthousiasme gevierd en dankzij een ietwat gelukkige score van libero Hilgenberg kwam Apollo bij 19-19 op gelijke hoogte. Tot 23-23 ging het gelijk op, daarna ging het alsnog mis voor de Bornse vrouwen. Via Demi Korevaar kwam Sliedrecht op setpoint, waarna Brechje Kraaijvanger het winnende punt binnen sloeg voor de Zuid-Hollandse formatie.

Om kans te blijven maken op bekerwinst moest Apollo de derde set winnen. De broers Oosting hielden vast aan de formatie die het Sliedrecht in de tweede set zo lastig had gemaakt. Ook nu konden de Bornse vrouwen de regerend landskampioen in de beginfase volgen. Het Apollo-publiek zette daarop het lied ‘Het is stil aan de overkant in’.

Matchpoint

Toch juichte de aanhang van Sliedrecht Sport het laatst. Het sloeg een gat van een aantal punten (14-8). Dankzij een tweetal scores van Carlijn Oosterlaken deed Apollo nog iets terug, maar in de buurt van de Zuid-Hollandse vrouwen kwam de ploeg van de broers Oosting niet meer. Via 18-10 en 21-14 kwam Sliedrecht Sport bij 24-16 op matchpoint. Christie Wolt, Weerselose in Zuid-Hollandse dienst, serveerde voor de wedstrijd. Apollo viel nog een keer aan, maar Benthe Olde Rikkert sloeg uit. Daarmee was het vonnis over de Bornse vrouwen geveld.

Volledig scherm Sliedrecht Sport viert de bekerwinst. © ANP

Sliedrecht Sport - Apollo 8 3-0