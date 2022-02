Apollo 8 knikkert Set-Up'65 uit beker, Utrecht in tiebreak langs Eurosped

Hellen­doorn­se schaatser Kars Jansman moet kiezen: Natuurijs in bitterkoud Zweden of reserve op WK allround?

HEERENVEEN/HELLENDOORN - Marathons rijden op keihard natuurijs in bitterkoud Noord-Zweden of reserve zijn op het WK allround in het Noorse Hamar? Kars Jansman uit Hellendoorn was er snel uit. „Een kans om van zo dichtbij een wereldkampioenschap mee te maken, krijg ik misschien nooit weer.”

17 februari