Apollo 8 krijgt als ‘Superclub’ betaalde kracht om volleybal in regio te versterken

Nevobo maakte maandagmiddag in Utrecht het zogeheten professionaliseringstraject voor de verenigingen in Nederland bekend. Vorig jaar heeft de bond al een begin gemaakt met het aanwijzen van superclubs. Dat waren er in 2020 vijftien, dit jaar moet dat aantal worden verdubbeld. Apollo 8 is de enige vereniging in Twente die als superclub wordt aangemerkt.