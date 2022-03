Apollo 8 laat plek in bekerfinale door vingers glippen

Uitslagen en verslagen basketbal: Jolly Jumpers neemt revanche in Haren, Uitsmij­ters blijft winnen

De vrouwen van Jolly Jumpers maakten in Haren duidelijk wie de sterkste is van de Elite B in de eredivisie. De vrouwen van Uitsmijters handhaafden hun ongeslagen status in de eerste divisie.

6 maart