Apollo 8 laat zich verrassen door Talentteam

Bijzondere NK-titel voor Maarten Nijland

16:04 HUIJBERGEN - Maarten Nijland uit Rossum is in Huijbergen Nederlands kampioen veldrijden geworden bij de masters 40+. De voormalig beroepsrenner was eerder in 2017 Nederlands kampioen in deze klasse in Hellendoorn, maar moest de titel een jaar geleden in Surhuisterveen aan Erik Dekker laten. Nijland droeg de titel op aan zijn onlangs overleden vader Henk.